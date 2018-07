Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia aderisce alla terza edizione della manifestazione denominata “Natura senza barriere” promossa dall’Ente di Promozione Sociale “FederTrek – Escursionismo e Ambiente”.

L’evento si svolgerà sabato 7 luglio, dalle 09:30 alle 16:00, presso la Riserva Naturale Orientata e Riserva MaB Unesco di Montedimezzo – Vastogirardi (IS): una giornata dedicata all’escursionismo condiviso ed all’accessibilità dei percorsi naturali con l’intento di dimostrare che l’escursionismo non può essere un’esperienza riservata a pochi e che molte barriere possono essere superate con un semplice, ma significativo cambiamento di visuale.

I gentili ospiti che vorranno intervenire saranno accompagnati dal personale di questo Reparto in una escursione che comprenderà il sentiero S1 “Colle San Biagio”, realizzato in occasione dell’Anno Europeo del Disabile (2003), il museo naturalistico del Centro Visitatori ed i recinti faunistici ospitanti la fauna selvatica in difficoltà ed ivi ricoverata in attesa di reintroduzione in natura.