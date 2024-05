di Redazione

Si terrà mercoledì 29 maggio 2024, a partire dalle ore 9.00, nella sala “Enrico Fermi “ della biblioteca dell’Unimol il convegno: “Il regolamento europeo 2117/2021 in materia di etichettatura dei vini: aggiornamenti e ricadute per le aziende del territorio”.

L’incontro è organizzato dalla sezione provinciale dell’Onav, l’Organizzazione assaggiatori vini che dal 1951 diffonde la cultura dell’assaggio tecnico del vino e promuove la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, con l’Università degli Studi del Molise e l’Ugivi (Unioni giuristi della vite e del vino). Il convegno è accreditato dall’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari, dall’Ordine dei dottori agronomi del Molise e dall’Ordine degli avvocati di Campobasso. Dopo i saluti del Rettore dell’Unimol, Luca Brunese e del delegato Onav Molise, Carla Iorio, sono in programma una serie di interventi: Floriana Risuglia, vice presidente dell’Ugivi, affronterà il tema della nuova normativa sulle indicazioni obbligatorie; Massimo Di Renzo, professore Unimol si occuperà delle nuove regole per l’etichettatura dei vini e del loro impatto sull’organizzazione delle aziende; Sergio Davinelli, professore Unimol, affronterà il tema del rapporto tra vino e salute; Remo Pareschi, professore Unimol dedicherà il suo intervento all’intelligenza artificiale e alla blockchain per l’innovazione sostenibile; Federico Russo, referente Tar Molise-Ugivi si occuperà del legame tra vino e diritto amministrativo con delle riflessioni su ig e quote vino; Maria Forleo, professoressa Unimol affronterà il tema del legame tra l’etichetta e la conoscenza e la consapevolezza del consumatore; Ernesto Di Pietro dell’Accademia italiana della Cucina. Al termine dei lavori, che saranno conclusi dalla sindaca Paola Felice, da Vittorio Vescio di Confagricoltura Molise, da Vincenzo Glave di Coldiretti Molise e da Giovanni Colella di Cia Molise e da Pasquale Salvatore presidente Consorzio di Tutela Tintilia del Molise, è prevista una tavola rotonda e una degustazione con le cantine del territorio.