Cast (Centro Artistico di Sperimentazione Teatrale) in scena all’Auditorium di Isernia. L’appuntamento teatrale é per i prossimi 16 e 17 novembre per presentare il lavoro teatrale di Salvatore Mincione Guarino “Il ratto di Sabina”, interpretato da Miriam Zullo, Vittoria Izzi, Silvio Di Sandro, Mattia Rodi e Giovanni Gazzanni. Le scene saranno di Mattia Rosi, la regia di Salvatore Mincione Guarino. Trama del lavoro : quattro amici in crisi economica sono pronti a tutto per risolvere i loro problemi. Decidono di rapire una persona, sperando di ottenere un grosso riscatto. Ma nulla va come previsto. Tra gag improbabili,colpi di scena esilaranti e situazioni surreali, i protagonisti si trovano in un vortice di confusione e imprevisti e saranno costretti a fare affidamento solo sulla loro capacità di improvvisare. In un crescente di risate e disastri, non resta che chiedersi : come finirà questo folle tentativo ? Orari degli spettacoli : il 16/11 alle h 21.00, il 18 alle h 18.00.Ticket intero 10 euro, ridotto 8. Info e prenotazioni 339/6801542 o 339/2694897.