Questa mattina, nella ricorrenza della Commemorazione dei defunti, il Questore Sorcinelli di Isernia, nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento per la gestione dell’emergenza da COVID-19, ha voluto ricordare i defunti della Polizia di Stato con una breve celebrazione, estremamente ridotta nel numero dei partecipanti, nella massima garanzia della tutela del personale.

Nel piazzale antistante la Questura, alla presenza del Cappellano Provinciale, del Presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e di due agenti in servizio di rappresentanza, è stata deposta una corona d’alloro al Cippo Commemorativo, in memoria di tutti i defunti della Polizia di Stato. A seguire un breve momento di preghiera a cura del Cappellano. Un pensiero particolare è stato rivolto a tutti i poliziotti caduti in servizio che, con il loro massimo sacrificio, hanno contribuito a tenere alto il nome dell’Istituzione di cui fanno ancora parte.