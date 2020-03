Nel corso della mattinata di ieri, il Questore Roberto Pellicone ha incontrato le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato impegnati sul territorio per garantire il rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per contenere la diffusione del COVID 19.

Il Questore ha voluto far sentire la propria vicinanza al personale, ringraziando tutti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo con grande spirito di sacrificio, in un momento in cui la Polizia di Stato ha il dovere di proseguire la propria azione con rigore, ma contestualmente con “umanità” in tutte le situazioni che ci impongono di “andare oltre”, facendo percepire al cittadino la nostra vicinanza.