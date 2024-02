di Redazione

Si terrà il 1 marzo 2024 alle ore 18.00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale la tanto attesa presentazione della pubblicazione dell’ultima ricerca di Giuseppe Mammarella, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Termoli-Larino. La pubblicazione, edita da “Editrice Tau” dal titolo “Note inedite sui Santi Martiri Larinesi” è stata promossa dal Lions club di Larino, anche ente organizzante della presentazione, in occasione del 40° anniversario della sua fondazione insieme all’associazione del Gruppo Animatori del Centro Storico e l’associazione “Terra Sana Molise”. Essa si fregia del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise. In questa occasione, l’autore Giuseppe Mammarella torna ad interessarsi dei Personaggi dei Santi Martiri Larinesi attraverso l’attento esame di alcuni documenti completamenti inediti, mai presi in considerazione finora e costuditi presso l’Archivio Storico Diocesano dove egli opera quotidianamente mettendo a disposizione della comunità frentana la propria eccelsa competenza e dedizione alla ricerca storica. Ad aprire l’evento i saluti istituzionali a cui seguiranno l’intervento di Sua Eccellenza Monsignore Gianfranco De Luca e la relazione di Don Mario Colavita, storico e scrittore, sarà presente l’autore Giuseppe Mammarella.