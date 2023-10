di Redazione

In tutti i Comuni del Molise come altrove in Italia ci si appresta all’importante Solennità di tutti i Santi ed alla Ricorrenza dei Defunti. Ovunque preghiere, celebrazioni, riflessioni e ricordi nel solco della fede religiosa cristiana. La Parrocchia di Santa Caterina a Pozzilli non sfugge a tanto ed il Parroco Don Giuseppe Cellucci fa pervenire in redazione calendario ed appuntamenti di entrambe le ricorrenze, invitando i fedeli a partecipare. Nella locandina allegata tutto quanto in programma sia il 1 novembre, Solennità di tutti i Santi, e sia il 2 novembre, Commemorazione dei Defunti.