Il verdetto è arrivato a pomeriggio inoltrato al termine del voto per l’elezione del nuovo Rettore dell’UniMol. Ad avere la meglio è stato professor Luca Brunese che ha ottenuto 168 voti contro i 152 del professor Raffaele Coppola. Dunque, Brunese è il successore di Gianmaria Palmieri. Il voto è avvenuto, per la prima volta, in in via telematica mediante procedure certificate dal Miur ed affidate al Cineca. Al nuovo rettore spetta l’arduo compito di rilanciare l’ateneo molisano.