di Redazione

La questione delle cave a Sesto Campano, rappresenta, per molti cittadini, una problematica significativa che ha destato preoccupazione tra i residenti che chiedono maggiore attenzione e controlli da parte delle istituzioni. “Le cave dicono alcuni residenti – sebbene rappresentino una fonte economica, possono avere impatti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita degli abitanti. Quello ambientale, in primis, dove le attività di escavazione e la conseguente rimozione di grandi quantità di terra e roccia altera irreversibilmente il paesaggio, con un possibile inquinamento delle falde acquifere dovuto alle sostanze chimiche utilizzate nei processi di estrazione possono contaminare le risorse idriche sotterranee alla perdita di biodiversità per la trasformazione/distruzione degli gli habitat naturali di molte specie animali e vegetali. Oltre al rumore e la produzione di polveri sottili nell’aria, che possono essere dannosi per la salute umana. I cittadini chiedono quindi di affrontare il problema delle cave a Sesto Campano richiede con un approccio bilanciato che consideri sia gli aspetti economici ma anche e soprattutto quelli ambientali. Chiedono l’applicazione di norme più rigide per le operazioni di cava, assicurando che rispettino gli standard ambientali, dei Piani di riqualificazione attraverso progetti di recupero delle aree dismesse e che la Comunità locale abbia voce in capitolo nel processo decisionale nelle decisioni riguardanti nuove cave. Insomma, per molti cittadini di Sesto Campano, questo rappresenta una sfida complessa che richiede un impegno collettivo da parte delle autorità locali, delle imprese e dei cittadini. Solo attraverso una gestione responsabile e sostenibile delle risorse naturali sarà possibile garantire un futuro in cui sviluppo economico e tutela ambientale possano coesistere armoniosamente.