Si, è piacevole scrivere di quanto segue. L’informazione cioè non solo per dire prevalentemente di nera e di negatività in genere, bensì anche di cose positive dell’esistenza umana. Di quanto ad esempio l’uomo qualunque venafrano si “arma” di civismo sociale e pone spontaneamente a dimora lungo il marciapiede di Via Dei Camelitani, strada alla periferia ovest di Venafro che conduce a Liceo Classico “Giordano”, Chiesa del Carmine e Cattedrale, un nuovo albero di ligustro, interrandolo e sistemandolo opportunamente perché cresca e porti verde, aria salubre ed ombra all’ambiente circostante. Le dichiarazioni dello stesso protagonista del bel gesto : “Ho rimpiazzato la pianta che distrussero in Via dei Carmelitani. Speriamo bene … !”. Chi è il nostro ? L’amico Elio, marito, padre e nonno, che risiede in zona e che dopo aver atteso anni perché l’albero distrutto venisse sostituito con una nuova vita vegetale vi ha provveduto in proprio tirandolo fuori dal terreno del giardino di casa per abbellire l’arteria. Ovviamente si conta adesso su rispetto, crescita e conservazione di quanto appena messo a dimora. Perciò “Chapeau Elio” e qua la mano per il bel gesto !