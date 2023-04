Il programma ufficiale della XXXIX^ Festa della Croce del primo maggio prossimo a Venafro

L’Associazione Amici Santa Croce, team organizzatore dell’evento, ha diramato il programma ufficiale della XXXIX^ Festa della Croce che come da tradizione si svolgerà il primo maggio prossimo sull’altura a nord di Venafro, ossia Monte Cerino, meglio conosciuto proprio come Monte Santa Croce. Con apposita locandina affissa a Venafro e dintorni è stato reso noto il programma della giornata che si svolgerà come di seguito, ovviamente tempo permettendo. Dalle h 7.00 del prossimo primo maggio prenderà il via la scalata, con vari percorsi a disposizione dei partecipanti a seconda della disponibilità fisica di ciascuno, ossia prendendo a salire o dal Campaglione o dal Castello Medievale di Venafro o raggiungendo in auto il territorio di Conca Casale per incamminarsi lungo i sentieri collinari che portano alla roccia su cui è installato il simbolo della Cristianità, la Croce appunto, nelle cui vicinanze si svolgerà l’intera giornata in quota. Quindi alle h 11.00, celebrata da P. Luigi Di Fiore, Frate Cappuccino del Convento di Larino che sarà appositamente a Venafro per la circostanza, si terrà la Santa Messa in suffragio di Giovanni Valerio, ideatore 39 anni orsono della Festa assieme a fratello, figli e nipoti. Si proseguirà alle h 12.00 con l’elezione di Miss Santa Croce 2023 e le premiazioni del/della più giovane e dell’anziano/a partecipante. A proseguire, dalle h 13.00, grande spaghettata per tutti approntata dagli Amici di Santa Croce e sorprese varie offerte dagli organizzatori della festa, mentre a partire dalle h 15.00 appuntamento con intrattenimento musicale, canti popolari, tiro alla fune e rottura delle pignatte, con regali per tutti i partecipanti offerti dalle attività commerciali venafrane. Dalle h 17.00, infine, tutti pronti per il rientro, dopo una intensa e bellissima giornata immersi nel bello, accogliente e salutare ambiente collinare venafrano, in piacevole ed allegra compagnia con tant’altri appassionati di escursioni, passeggiate, ambiente e collina molisana ! Ed allora buon divertimento a tutti i partecipanti alla XXXIX^ Festa della Croce di Venafro !