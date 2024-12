di T.A.

Dalla Provincia di Isernia perviene il resoconto circa la partecipazione del Presidente Saia all’Assemblea Nazionale dell’UPI che di seguito viene ospitato: “Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha partecipato all’Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia che si è svolta oggi in Campidoglio a Roma. Ad accompagnarlo, la delegazione molisana formata dalla vicepresidente della Provincia di Isernia, Linda Dall’Olio, dal presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, e dal consigliere provinciale di Campobasso, Nino Pellegrino Ponte. Durante il congresso, Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente nazionale dell’UPI. Prenderà il posto dell’uscente Michele de Pascale, eletto recentemente come nuovo governatore dell’Emilia-Romagna. In apertura di assemblea, le fasce blu d’Italia hanno accolto con grande emozione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ringrazio sentitamente il presidente de Pascale per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e faccio i miei più sentiti complimenti al neoeletto Gandolfi. In qualità di presidente UPI Molise e membro del direttivo dell’associazione – ha commentato il presidente Saia – sono pronto a lavorare con lui e a impegnarmi al massimo nel percorso di valorizzazione dei territori italiani. Le province, anche quelle più piccole come quella di Isernia, conservano un patrimonio di storia, tradizioni e cultura inestimabile. Il nostro compito è riportare queste ricchezze al centro del dibattito pubblico. Nonostante la riforma, le Province restano un punto di riferimento fondamentale per le comunità locali, ed è per questo che lo Stato deve destinare risorse adeguate per rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini. Voglio ricordare – ha concluso Saia – che le infrastrutture che gestiamo, come strade e scuole, sono la spina dorsale dello sviluppo. Meritano, quindi, la dovuta attenzione per costruire un futuro migliore e garantire ai nostri giovani una formazione di livello”.