“Non se ne parla, questa norma non passa”, con questo perentorio messaggio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha “liquidato” la possibilità che nella manovra di bilancio venisse introdotto la norma che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Giorgia Meloni, a quanto si apprende ha bloccato la norma sul prelievo dai conti correnti.