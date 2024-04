di Redazione

Domani, mercoledì 17 aprile, ore 12:00, Aula Magna “Vincenzo Cuoco” I Edificio Polifunzionale, in viale Manzoni, Campobasso. Il prof. Paolo D’Achille ospite d’eccezione nell’ambito del ciclo di seminari di formazione linguistica.

L’incontro seminariale dal titolo “Aspetti conservativi e tendenze innovative nell’italiano di oggi”, organizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e con la gradita partecipazione dell’Istituto “G. Marconi” di Campobasso, accompagnato dal suo “Dantroide”, si terrà mercoledì 17 aprile, a partire dalle ore 12:00, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del I Edificio Polifunzionale, in viale Manzoni, Campobasso.Il ciclo di seminari con specialisti di rilievo nazionale e internazionale di formazione linguistica – che si è aperto lo scorso 6 marzo e si concluderà a novembre 2024 – è organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione nel quadro delle attività del Piano per l’Orientamento e il Tutorato (progetto nazionale finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal titolo POT L10 – SCUOLA E UNIVERSITA’ PER LETTERE. Strategie per l’orientamento scolastico e per il tutorato universitario)I seminari sono affidati a specialisti di rilievo nazionale e internazionale e costituiscono un fondamentale momento di aggiornamento delle conoscenze e di riflessione sulla lingua. In essi, grazie alla struttura seminariale, sarà possibile alternare il momento della lezione frontale con la discussione (question time).Le attività sono progettate con enti del territorio (USR Molise, società Dante Alighieri, ecc.) oltre che con le scuole della rete del POT al fine di rendere partecipi del processo tutti gli attori in una visione di continuità verticale tra scuola e università rispetto alle competenze linguistiche di base. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming a questo link: https://www.youtube.com/watch? v=V-B32m7WYC8