di T.A.

Il Presidente Daniele Saia ha incontrato nella sala giunta di via Berta i rappresentanti del comitato promotore del referendum per l’annessione della Provincia di Isernia all’Abruzzo. Durante l’incontro, Saia ha ribadito che l’amministrazione provinciale non intende ostacolare il processo referendario e ha assicurato che l’equivoco burocratico, che aveva sollevato dubbi su un possibile blocco della procedura, è stato affrontato e sarà presto risolto. Al netto del merito del referendum e delle opinioni di ognuno, massima collaborazione con l’ingegner Antonio Libero Bucci e tutto il suo gruppo. L’incontro è stato costruttivo, la segretaria generale dell’Ente avvierà l’istruttoria necessaria per le verifiche sulle firme raccolte e, successivamente, lavoreremo insieme al comitato per redigere la proposta di delibera che verrà poi presentata in Consiglio” ha dichiarato il Presidente. All’incontro, oltre all’ingegner Bucci, presenti l’ex Presidente della Provincia Lorenzo Coia, diversi rappresentanti del comitato per il referendum, il consigliere Giuseppe Centracchio e i tecnici dell’Ente.