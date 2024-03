di T.A.

IN AGENDA LA FIRMA DELL’ACCORDO PER SVILUPPO E COESIONE TRA GOVERNO NAZIONALE E REGIONE MOLISE

Mattinata importante quella di lunedì prossimo 25 marzo per l’intero Molise ed il suo futuro socio/economico/imprenditoriale. Sarà infatti a Campobasso, esattamente alle h 11.30 al Teatro Savoia del capoluogo regionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giorgia Meloni. Il massimo esponente politico nazionale s’incontrerà col Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise. All’importante vertice politico/istituzionale sono attesi i rappresentanti politici della Regione Molise, i giornalisti e i media regionali data la rilevanza dei temi e degli accordi in questione. Una intesa programmatica di sviluppo e coesione dal quale dipenderà tanto della crescita dell’intero Molise, dal che l’interesse per l’evento.