Il presidente cinese Xi Jinping aveva dato le prime disposizioni sul contenimento dell’epidemia di ‘coronavirus’ già il 7 gennaio scorso, pochi giorni dopo la diffusione del virus a Wuhan.

È quanto emerge da un discorso pubblicato integralmente nell’ultimo numero di Qiushi, rivista ufficiale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, relativo a un incontro avvenuto proprio il 7 gennaio con i membri del Comitato Permanente del Politburo, il vertice decisionale del Pcc di cui lo stesso Xi fa parte.

In quell’occasione, il presidente aveva emesso l’ordine di “lavorare per contenere l’epidemia”. Il 20 gennaio, invece, Xi aveva dato “istruzioni speciali sul lavoro per prevenire e controllare l’epidemia” e aveva aggiunto che “dobbiamo prestare molta attenzione” alla situazione. A riportare la notizia è l’agenzia Agi.