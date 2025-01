di T.A.

L’INSOLITO “ PRESEP’ R’ L’ PRIATORIE ‘ “, IL PRESEPE DEL PURGATORIO A VENAFRO

Tanti nel periodo e un po’ dappertutto i presepi allestititi per celebrare la NATIVITA’ del FIGLIO DI DIO, ricorrenza principe per ciascun credente cristiano. Venafro e i venafrani a tanto non sono sfuggiti, arricchendo le loro composizioni con originalità e verve inventiva. Esattamente quanto fatto col “ PRESEP’ R’ L’ PRIATORIE’ “, PRESEPE DEL PURGATORIO, suggestiva composizione scenica all’aperto ideata dal giovane artigiano cittadino Claudio Basileo ed allestita nella zona cosiddetta del Purgatorio, dal che la denominazione “ Priatorie’ “. Giusto alle spalle della Chiesa di San Simeone al rione Mercato, e nello spiazzo sottostante l’ex edificio didattico Montessori, l’artigiano venafrano coadiuvato dai residenti del posto ha approntato l’ originale e caratteristico “ PRESEP’ R’ L’ PRIATORIE’ “, ricco di valori e significati cristiani. Due le scene essenziali della tradizione presentate nella circostanza : la CAPANNA DELLA NATIVITA’ e l’ARRIVO DEI RE MAGI. Lavorando con materiale naturale e servendosi di legno, colori, abiti e paglia, l’ideatore del PRESEPE DEL PURGATORIO ha sfoggiato un allestimento quanto mai interessante che in tanti volentieri continuano ad ammirare. L’ha quindi illuminato perché possa essere visualizzato nelle ore serali e non ha mancato di attrezzarlo con simpatico “custode/guida” esterna con tanto di cartello esplicativo. Sentimenti cristiani schietti e bellissimi, quelli del “ PRESEP’ R’ L’ PRIATORIE’ “, che Venafro sta apprezzando moltissimo.