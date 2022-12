Unici quelli del pensionato venafrano Pietro che usa vetri, luci e colori vari

Il Presepe, ovvero il principe della tradizione natalizia dei credenti cristiani. Certo, c’è nel periodo anche l’Albero di Natale, peraltro bellissimo e particolare, ma è una tradizione natalizia d’importazione, arrivata dal nord Europa e col tempo fatta anche nostra, cioè di tutti. Ma se si vuole la tradizione tipica del Natale cristiano, non resta altro da fare che affidarsi all’intramontabile e significativo Presepe, appunto il principe della migliore tradizione natalizia dei credenti cristiani. Ed ognuno nella circostanza pensa, crea e realizza Presepi unici e particolarissimi perché restino impressi negli occhi di tutti. Esattamente come usa fare un pensionato venafrano che ha realizzato il proprio insolito Presepe 2022 servendosi di contenitori di vetro di varie forme e dimensioni, colorandoli con la propria verve creativa. Ed è lo stesso ideatore a spiegare ed illustrare i propri inusuali Presepi, visibili nella carrellata fotografica allegata : ”Ho lavorato –afferma l’ “effervescente” ideatore presepiale venafrano- con impegno, semplicità, originalità e creatività perché col mio Presepe possano giungere a tutti i migliori auguri di Buone Feste ! Ho ideato in maniera originale la Natività ed altrettanto ho pensato di fare con l’arrivo dei Re Magi”.