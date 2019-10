Il premier Giuseppe Conte, prima di raggiungere Campobasso, dove firmerà il Contratto Istituzionale di Sviluppo, farà una tappa anche nel capoluogo pentro alle ore 11. Il Presidente del Consiglio incontrerà gli studenti delle scuole superiori presso l’auditorium “Unità d’Italia”. Prevista anche una visita alla cooperativa LAI, Lavoro Anch’Io. Conte torna in Molise per firmare il documento che farà arrivare nella nostra regione 220 milioni di euro per 66 progetti.