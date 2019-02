Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Campobasso lunedì 11 febbraio. Il premier incontrerà il governatore Toma, gli assessori, i rappresentanti istituzionali, tutti i Sindaci della regione e i vertici delle associazioni sindacali.

Per Giuseppe Conte è si tratta della prima visita istituzionale in Molise del presidente del Consiglio dei Ministri. Lo scopo della visita è quello di elaborare delle strategie di sviluppo economico che possano aiutare il Molise a superare il momento di grave difficoltà che sta attraversando. Un primo incontro che sarà utile per avere una visione reale della situazione.