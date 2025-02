di Redazione

Il Prefetto di Isernia S.E. Giuseppe Montella ha visitato, nell’ambito dei saluti istituzionali al territorio, l’Istituto Neuromed di Pozzilli. Accolto dai vertici dell’I.R.C.C.S., il Presidente Giovanni de Gaetano, il direttore generale avv. Gabriele Trombetta e dall’on. Aldo Patriciello, il Prefetto ha visitato la sede ospedaliera dell’Istituto, la piattaforma ambulatoriale e il Parco Tecnologico. Dopo il giro in Clinica, il rappresentante di Governo a Isernia si è soffermato nel Centro ricerche, dove ha incontrato vari ricercatori scambiando considerazioni sulle attività di ricerca in corso, e visitando il Centro di Medicina Necroscopica ‘Giampaolo Cantore’, il Biobanking Neuromed Centre, i laboratori di ricerca, e approfondendo la parte tecnologica diventata imprescindibile nello studio delle maggiori patologie neurologiche, neurodegenerative e cardiovascolari. Un passaggio è stato dedicato anche all’Antiquarium del Parco tecnologico dove il Prefetto, insieme all’antropologo Vincenzo Giambarbara, ha visionato i reperti delle campagne di scavo nei terreni adiacenti, frutto delle attività del Centro Studi Antropologici della Fondazione Neuromed. “Ringraziamo sua eccellenza il Prefetto per aver visitato il nostro Istituto – afferma il Presidente dell’I.R.C.C.S. Giovanni de Gaetano – La sensibilità dimostrata nei confronti dei nostri clinici e dei nostri ricercatori rappresenta per noi una grande soddisfazione per il lavoro portato avanti nello studio delle patologie che affrontiamo quotidianamente, clinica e ricerca che sono a disposizione dei pazienti molisani e dei tanti che vengono da fuori regione, e rappresenta altresì uno sprone per continuare a cercare sempre nuove opportunità di approfondimento e di prevenzione”. “Questo Istituto è un orgoglio per il Molise e per la provincia di Isernia”. Le parole del Prefetto Giuseppe Montella al termine della visita.