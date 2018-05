C’è l’impegno da parte della ditta costruttrice del polo scolastico di piazza del Popolo di Agnone e del direttore dei lavori nel completare la struttura entro la fine di luglio e renderla fruibile per gli alunni a settembre 2018.

Dopo la richiesta di sopralluogo inviata dal gruppo di minoranza Nuovo Sogno Agnonese – composto da Maurizio Cacciavillani, Daniele Saia e Pina Catauro – alla maggioranza guidata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio, per sollecitare sul completamento della scuola, stamattina, 22 maggio 2018, si sono riuniti tra le mura del nuovo edificio il direttore dei lavori Roberto Buccini, il titolare dell’impresa costruttrice Alessandro De Francesco, il Rup del Comune di Agnone Loredana Capozio, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Carmine Masciotra, il primo cittadino di Agnone e i due Consiglieri di minoranza Maurizio Cacciavillani e Pina Catauro.

Un incontro che si è trasformato in una riunione operativa per stabilire la tempistica sull’ultimazione del polo scolastico e prendere l’impegno affinché gli studenti possano ricominciare l’anno scolastico nella nuova scuola.

«Eravamo preoccupati perché avevamo notato che i lavori andavano al rilento, con il timore di non poter aprire l’edificio a settembre – spiega Maurizio Cacciavillani -. È fondamentale avere scuole sicure ed ottimizzare tempi e risorse. Il sopralluogo che abbiamo richiesto come minoranza è stato importante per definire tempi ed obiettivi. Siamo soddisfatti, perché vediamo che c’è la volontà di tutti».

Le ultime attività da mettere a punto riguardano il completamento degli infissi, la sistemazione esterna e la parte burocratica relativa alle certificazioni e all’agibilità. Secondo quanto definito dall’impresa costruttrice e dal direttore dei lavori, il tutto sarà completato entro fine luglio. Grazie all’incontro chiesto dalla minoranza di centro-sinistra sono stati presi impegni concreti. Prima di oggi non c’era chiarezza sui tempi.

Entrati a scuola, amministratori e tecnici sono rimasti molto entusiasti e piacevolmente colpiti dagli ambienti e dalle strutture innovative. Grandi vetrate ed ampi spazi si aprono alla città e all’interno. Pareti colorate suddividono le aule. Un edificio nuovo, avveniristico e sicuro, che diventerà un fiore all’occhiello per Agnone. «Continueremo a monitorare la situazione – aggiunge Cacciavillani a nome della minoranza di Nuovo Sogno Agnonese – per la sicurezza dei bambini.

Seguiremo la vicenda giorno per giorno, affinché gli impegni presi siano rispettati. E non esiteremo a ricorrere ad azioni di protesta se ciò non avverrà. Al momento, grazie all’incontro di oggi, tutto può andare nel verso giusto. Siamo fiduciosi». Un esempio tangibile che la minoranza comunale può avere un ruolo propositivo ed efficace nel risolvere i problemi della città e garantire la riuscita di progetti messi in atto.