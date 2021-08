di Tonino Atella

Sarà stato il precedente articolo sul tema di questa testata a “smuovere” la situazione ? Mah!

Signori, finalmente ! “Gaudium magnum … !”, si esclama in forma imponente ed importante dal balcone centrale della Basilica di San Pietro a Roma, com’è giusto che sia data la portata dell’evento da comunicare, appunto l’elezione di un nuovo Papa di Santa Romana Chiesa. Questa testata, scusandosi d’acchito per l’utilizzo della storica espressione cardinalizia per un avvenimento di ben più basso tenore ed importanza come il recapito di un modesto pacchetto postale di cui di seguito si dirà, fa suo il “Gaudium magnum !” cardinalizio e lo prende in prestito per un attimo -se concesso …- per “annunciare” al mondo intero che Poste Italiane dopo ben dodici giorni (!) ha consegnato un pacco ordinario spedito da Venafro col sistema del “Piego Libri”, recapitandolo finalmente a Montaquila, Comune distante meno di 15 km. dal primo ! Ebbene per siffatto tragitto l’azienda postale nazionale ha impiegato ben dodici giorni per mettere nelle mani del destinatario il fatidico pacchetto ! Sulla questione, appena sollevata da questo organo d’informazione con precedente articolo, avrà inciso “sveltendola” proprio il nostro precedente servizio ? Mah ! Ci può dirlo ! Sulla storia si dirà : “Ci sono state le ferie di ferragosto per lo mezzo …”. Conveniamo, ma dodici giorni -se consentite- non sono bruscolini né noccioline, bensì uno spazio temporale di ben 288 ore per consegnare a Montaquila il pacchetto spedito da Venafro tramite il sistema ordinario del “Piego Libri”. ”Ma cos’è ’sto Piego Libri ?”, vi starete di certo chiedendo ! E’ il sistema ideato anni addietro da Poste Italiane per far viaggiare meglio, più speditamente ed a bassi costi libri e stampe in genere, così da favorirne la diffusione. Solo che, se per coprire meno di 15 km. un “povero” libro impiega dodici giorni di viaggio postale, l’idea di cui innanzi ossia incentivare la circolazione delle pubblicazioni va a farsi benedire, per non dire altro ! Ad ogni modo il modesto libro è finalmente nelle mani del destinatario, per cui non resta che augurargli buona e piacevole lettura, sperando che tanto avvenga ! A Poste Italiane invece, se è lecito, l’invito ad accelerare determinati servizi, così da soddisfare finalmente l’utenza !