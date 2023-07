di Antonio Atella

IL “PIANTO GRECO” DEI MALCAPITATI MOLISANI COSTRETTI A VIAGGIARE IN TRENO

Da una frequente utente molisana di viaggi su rotaia in regione perviene il testo che segue. Trattasi di un autentico “pianto greco”, a testimonianza delle difficoltà indicibili che quotidie sono costretti ad affrontare e sopportare quanti in Molise si servono giocoforza del treno per spostarsi. L’esternazione al femminile che si riporta integralmente e senza commenti di sorta, commentandosi da se : “Insomma succede questo -attacca amaramente la molisana- e cioè che fino al 3 settembre ci sono lavori sulla rete ferroviaria tra Colleferro e Ciampino e quindi, cari molisani, dimenticatevi anche quei pochi treni rimasti ! Si viaggia solo su bus sostitutivi ! Il problema è che il suddetto bus non sostituisce granché. Dovrebbe per sua natura fare le stesse fermate del treno e invece a Cassino non ferma mai ; neanche quelle volte in cui il treno lo avrebbe fatto. Insomma, la Campobasso-Termoli è andata, la Campobasso-Isernia è chiusa, la Isernia-Venafro è perduta, la Venafro-Roma solo su un bus che manco fa tutte le fermate !”. L’amara e sconfortata conclusione della molisana: “Sopprimete noi invece dei treni ! Facciamo prima, chiudiamo quest’agonia !”. Si vuole controbattere ? Massima disponibilità ad ospitare !