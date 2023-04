Scherzi del primo aprile, il divertimento giovanile di un tempo

Il giorno innanzi, con la pazienza e la disponibilità che erano loro congeniali, mamme e nonne ritagliavano

una sagoma di pesce da un pezzo di stoffa trovato in un cassetto di casa. Intanto nella mattinata dello

stesso giorno il figlio o la figlia, o il nipote o la nipote, avevano “preso” dalla lavagna a scuola un pezzetto di

gesso bianco con cui colorare di bianco la sagoma del pesciolino ritagliato da mamma o nonna. Quindi al

mattino del primo aprile, prima di avviarsi verso scuola, i minori mettevano nel palmo della mano “il

pesciolino” di stoffa imbiancato senza che altri potessero vederlo e, incontrati i compagni e le compagne di

classe per strada o fuori della scuola, sorridendo e divertendosi un sacco salutavano compagni e compagne

col rituale “Ciao ! Pesce d’Aprile !” e con gesto velocissimo “stampavano” il pesciolino imbiancato sulla

spalla o sul dorso dell’amichetto/a, che indossava -come tutti all’epoca- il grembiule nero sul quale restava

stampato e visibilissimo “il pesce d’aprile” tutto bianco. E non era raro il caso in cui “la stampa” veniva fatta

con scaltrezza, senza che il destinatario se ne avvedesse, sicché quegli portava in giro a lungo “il pesce

d’aprile” bianco stampato su spalla o dorso, ovviamente mentre amichette ed amichetti se la ridevano.

Ecco, questo era il classico “Pesce d’aprile !” tra fanciulli dei decenni trascorsi, un gesto ricco di simpatia,

amicizia e gioia di vivere in piena armonia coi coetanei. Ricordalo nella sua proverbiale genuinità appare

bello, così come erano simpatici i giochi giovanili di un tempo.