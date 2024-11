di T.A.

C’è un pericolo costante sulle strade statali e provinciali molisane appena scende la sera e prevale l’oscurità. Scaturisce dai tanti che si spostano su biciclette senza luci sul davanti, prive di stop o segnalazioni luminose di alcun tipo. Tali soggetti, in prevalenza giovani, rientrano dal lavoro o si spostano per motivi personali in sella a bici prive di fari e segnalazioni luminose per cui diventano un pericolo serio. Procedono al buio su arterie trafficatissime e vengono visti dagli automobilisti solo all’ultimo momento. E non è raro, purtroppo, che finiscano investititi proprio perché privi di qualsiasi segnalazione luminosa. Per l’incolumità oltre che degli stessi ciclisti e la tranquillità di quanti viaggiano su automezzi, sarà bene intervenire adeguatamente inducendo chi è in sella di sera a procedere con luci appropriate sia sul davanti che sul retro della bici che li trasporta. E, problema nel problema, da segnalare anche l’abitudine di chi procede a piedi su strade statali e provinciali non già in fila indiana (uno dietro l’altro per intenderci), bensì affiancati per parlare tra di loro. Questo ovviamente comporta l’occupazione di parte della sede stradale mentre il traffico scorre a lato. Problemi consistenti quindi sui quali occorre intervenire con tutta immediatezza per la sicurezza e la tranquillità di tutti.