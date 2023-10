di Don Emilio Cioffi

Su chi possiamo contare, chi potrà aiutarci in caso di necessità? Certo che con questo clima di opportunismo sarà un po’ difficile trovare qualcuno che abbia un po’ di pietà per chi è più debole! Chiediamoci se abbiamo ancora un po’ di umanità nel nostro cuore; se crediamo ancora in Dio; se riusciamo a dare testimonianza di fede …quella fede che nei giorni di festa si frequentava il rito religioso nelle nostre parrocchie…

Si amici, chiediamoci se ancora abbiamo sentimenti puri verso il nostro prossimo! Se la risposta è positiva andiamo avanti, ma se è negativa è meglio farsi un esame di coscienza prima di affrontare questo nuovo giorno che Dio dona a noi …che abbiamo la fortuna di dire “buongiorno” ai nostri familiari. Buongiorno a tutti. Vi benedico. Amen.