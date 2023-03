Accade a Venafro e potrebbero esserci interessanti sviluppi

Perviene in redazione un testo che volentieri pubblichiamo : ”Quando la genetica non delude. La storia. Il piccolo Raffaele Silvestri, sotto la guida dell’omonimo artista locale nonché suo nonno paterno, ha mostrato già in tenera età la sua attrazione per l’arte figurativa. In foto, infatti, possiamo ammirare la sua prima opera, dipinta con l’ingenuità, la genuinità e la genialità che talvolta solo i bambini hanno. Aveva appena 18 mesi la mattina in cui prese il pennello in mano ed attratto dal rosso intenso delle tempere dipinse l’opera in questione. Kombat, questo il titolo scelto da nonno Raffaele che ha ricevuto molti apprezzamenti e lodevoli offerte d’acquisto, non accettate … La “prima”, si sa, non si vende! Ma chissà che un giorno non proseguirà in questo campo, seguendo le orme di “Raphael” che, dopo la sua formazione presso l’accademia reale delle belle arti di Brussels, ha oggi al suo attivo numerose mostre itineranti ed una stabile nella capitale italiana, nonché un suo atelier e punto vendita nella nostra bella Venafro”.