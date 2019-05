Riceviamo e pubblichiamo

Un esponente “politico” locale, ex ristoratore, invece di giustificare gli inciuci e le promesse elettorali fatte fino ad oggi e, mai mantenute, si occupa da un pò di tempo a questa parte, solo ed esclusivamente di temi regionali o addirittura nazionali. Vorremmo ricordare al buon “politico” venafrano che l’attività politico-amministrativa si fonda su basi solide, su atti concreti e attività costante e quotidiana per rispondere alle esigenze della gente.

Vorremmo ricordare al consigliere comunale di maggioranza (centro-destra), visto che non fa altro che criticare l’esecutivo di cui fa parte, come, in una seduta di assemblea regionale del PD (a dir poco sconvolgente), essendo una persona molto avvezza al tradimento e palesemente inadeguata, ha avuto il coraggio di votare contro una mozione da lui stesso presentata! A questo punto la domanda ci sorge spontanea: per chi voterà il Pd a Venafro alle Europee del 26 maggio? Noi invitiamo a votare per Sara Ferri, unico esponente di Sinistra in provincia di Isernia.

Sinistra Anticapitalista federazione di Isernia