L’editoriale del direttore di Telemolise Manuela Petescia

“Come sia possibile tentare di costruire una carriera politica sul numero dei positivi al Coronavirus e sul numero dei morti Covid è una circostanza davvero difficile da credere e da capire.

Ovunque in Italia e nel mondo, di fronte a una pandemia sconosciuta, insidiosa, mutabile e dagli effetti reali non ancora del tutto noti, perfino sul lungo periodo, c’è chi pensa bene, o meglio chi pensa male, di destabilizzare le istituzioni per portare acqua al proprio mulino e al proprio disegno elettorale spacciato per miracoloso …”

Guarda il servizio completo