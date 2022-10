Il 23 ottobre a partire dalle ore 17,00 presso la sala Consiliare di Guglionesi, grazie al Patrocinio del Comune di Guglionesi, dell’Anpi sezione Primo Levi e la collaborazione dell’Arci cittadino, festeggeremo insieme l’8^ Giornata Europea dei Parchi Letterari. La cultura è sicuramente al centro delle attività dei Parchi Letterari.

L’evoluzione di un passato si manifesta sempre ed ovunque. Il confronto viene sempre meno e tornano sempre, i corsi e ricorsi storici di cui il Macchiavelli ci portò alla consapevolezza. Le civiltà reagiscono, si adeguano, si fanno strada nei liberi pensieri, sempre più disomogenei e condizionati da eventi e sistemica politica che li rende, spesso e volentieri, sterili e non confacenti con il periodo in cui si mostrano. L’educazione al mondo culturale viene sempre più distorta e la storia nel viverla, si dissocia dall’ordine temporale del vissuto. I contesti culturali diventano delle lame da spuntare e la politica di questo ne è regina. Si tarpano le ali, e non certo per dar voce alla pubblicità di una nota bibita energizzante, si commettono scorrettezze e l’ego, compiaciuto dalla globalizzazione economica, viene sempre più a galla. “L’economia prima di tutto”, diventa la parola d’ordine. Così le guerre, non solo quelle oggetto di sangue versato, diventano pane per pochi e povertà per i più. La differenza tra i ceti è sempre più marcata, la libertà di scelta, pur vivendo in un contesto di “libertà”, sempre meno apparente. Ovvia la via di un ritorno alla scevra condizione di libertà è una sola, la conoscenza dettata dalla cultura. Così, per brevità saremo a parlarvi di contesti letterari e di economia “sociale”, onde permettere a noi stessi, di tornare a sperare in un Mondo scevro di antagonismi, di cattiverie, di disformismi e pieno di solidarietà e di dignità per tutti. I Parchi letterari, sposando idee di economie diverse, quelle senza inganni e finte partecipazioni dagli scopi connessi a realtà lontane dalle lettere di Virgilio, di Ovidio, dagli scritti della Deledda, Jovine, dalle esortazioni di Montale, Nino Chiovini, dove territorio e cultura si incontrano, tornano a riflettere su come la Pace potrebbe connettersi alle contorte posizioni degli uomini della “Guerra” e tornare a parlare di sociale.

Sociale è anche l’economia che se, connessa alla gente, rende liberi e scevri da condizionamenti.

L’economia di mercato, nelle città libere del medioevo italiano, dove la mercatura, l’artigianato specializzato delle corporazioni e le professioni – giuristi, notai, architetti, agrimensori, contabili – erano chiamati a finanziare le opere di sostegno di chi, per i motivi più vari, era tagliato fuori dal lavoro produttivo (ospedali, Monti di Pietà, conservatori, congregazioni), insieme con i beni pubblici e con le istituzioni religiose, nacque “sociale”. Strutturalmente triadica (produzione, regolazione, welfare), nacque per realizzare il “bene comune”. Con i rivolgimenti apportati nel mondo dal capitalismo, la società convenne di porsi in maniera diadica, favorendo la produzione in mano a capitalisti che non riconoscevano altra responsabilità che quella di investire per aumentare la produttività, e regolazione e welfare in mano allo stato, che cercava di temperare le diseguaglianze generate dal modo capitalistico di organizzazione della produzione, per ovvie ragioni di equità, ma anche di sostenibilità economica dello sviluppo. Il welfare state fu il modo più perfezionato per mettere in pratica da parte dello stato tale ruolo ‘riequilibratore’, un modo che ha visto la sua stagione più fortunata nell’‘età dell’oro’ seguita alla Seconda guerra mondiale.

Ma tale struttura diadica, però, fu avversata dal marxismo, che non riteneva coerente da parte dello stato intervenire solo ex post, commettendo l’errore di identificare il mercato col capitalismo. La struttura diadica è stata contestata anche dai sindacati, che tuttavia solo in pochi luoghi sono veramente riusciti a scalfirla in qualche modo se poi, conformarsi all’andamento dei tempi, snaturando il vero valore del sindacato. La struttura diadica è stata inoltre contestata dalle cooperative e dalle imprese non profit, che sono state capaci di dimostrare che si può fare impresa con una sensibilità intrinsecamente sociale. Riprendere il concetto di economia sociale di mercato, lasciando allo Stato il compito di regolatore (e anche in larga misura di finanziatore, attraverso la tassazione), rimettendo il welfare nelle mani della società civile, che può decidere di abbassare fino a eliminarla la tensione fra produzione e welfare. Per avere un welfare ‘addizionale’ e non meramente risarcitorio, occorre riresponsabilizzare la società civile, ciò che sta propriamente avvenendo, osservando alla sostenibilità del sistema.

Nell’esser certi che l’’‘economia sociale” potrà contribuire ad un futuro diverso, perché l’economia è per l’uomo, non l’uomo per l’economia, si percorra la strada culturale che non confonde le idee ma le rende decisamente palpabili, libere, cognitive, collettive. A tal proposito e senza dogmi o posizioni legate a politiche del momento e del passato, la Giornata Europea dei Parchi in Molise vedrà la cittadina di Guglionesi vestirsi del vestito migliore, quello della conoscenza, ed offrirà a chi ne volesse essere partecipe, una giornata all’insegna dell’Economia Sociale, della Costituzione. Camminare è la rivoluzione e noi cercheremo di camminare verso essa nel segno del patrimonio letterario che guarda al futuro. Lo faremo ascoltando il prossimo cittadino onorario di Guglionesi, Stefano ZAMAGNI, docente universitario, presidente dell’Accademia Pontificia della Politiche Sociali, che ci conforterà con una luce nel buio.