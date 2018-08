A riportare la notizia è l’Arena.it (giornale di Verona). Non è passata inosservata la locandina esposta oggi davanti al panificio di viale Manzoni, non lontanto dallo Stadio: per celebrare il valore del pane sono state scelte le parole scritte da Mussolini il 10 gennaio 1928 in previsione delle Giornate del pane in programma nell’aprile di quell’anno. I versi scritti in pieno stile retorico-fascista, e con firma autografa di Mussolini, vennero poi usati nel ventennio anche nelle scuole italiane.

A qualche passante la cosa non è sfuggita e ci ha inviato la foto che pubblichiamo.

Questo il testo

Amate il pane

cuore della casa

profumo della mensa

gioia dei focolari

Rispettate il pane

sudore della fronte

orgoglio del lavoro

poema di sacrificio

Onorate il pane

gloria dei campi

fragranza della terra

festa della vita

Non sciupate il pane

ricchezza della Patria

il più soave dono di Dio

il più santo premio

alla fatica umana

Roma, 10 gennaio 1928