di Redazione

La FIPPA (Federazione Italiana Panificatori Pasticceri Affini) in collaborazione con la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) ha indetto, anche per il 2024, Festa Nazionale del Pane Fresco. La festa si svolgerà da mercoledì 29 maggio al sabato 1° giugno: quale data simbolica e istituzionalmente rappresentativa dell’evento, è stato scelto mercoledì 29 maggio. Il responsabile FIPPA regionale, Feliciano Antedomenico, organizzatore della festa comunica che l’evento nasce per consolidare il rapporto tra fornai e consumatori, promuovere il pane come base di una sana alimentazione, rimarcare la necessità di un quadro normativo che tuteli il pane fresco e riservi la denominazione di panificio all’azienda che lo produce. I panifici aderenti esporranno la locandina e organizzeranno momenti di degustazione e promozione dei propri prodotti, viste guidate nei laboratori ed attività di informazione. La LILT(Lega Italiana Lotta ai Tumori) , attraverso il suo presidente provinciale Campobasso Carmela Franchella, evidenzia l’importanza di adottare una sana alimentazione fin dalla più tenera età e che non è mai troppo tardi per cambiare le proprie abitudini a tavola. Un’alimentazione ricca di fibre salutari (solubili), vitamine e oligoelementi, come cereali integrali, legumi, frutta, verdure e pesce azzurro aiuta l’organismo a mantenersi in salute e riduce il rischio di malattie. Al fine di dare voce agli stakeholders è prevista la partecipazione del Coordinatore Regionale di SPORT&SALUTE del Molise, Dott. Angelo Campofredano, che pone l’attenzione su “nutrimento e crescita: i nostri consigli per diventare campioni di benessere!”. Siamo la Società dello Stato che si occupa dello sviluppo dello Sport in Italia. È il Governo che ci affida la promozione dell’attività fisica e i corretti stili di vita. Attraverso i progetti Sport di Tutti e Scuola Attiva coordiniamo e sviluppiamo attività volte a sostenere e promuovere lo sport di base, la cultura del benessere e del movimento, incrementare la pratica sportiva, valorizzarne il ruolo educativo e l’integrazione sociale. Tra le nostre iniziative attuate su tutto il territorio nazionale, il progetto Scuola Attiva, promosso da Sport e Salute e il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, offre un percorso che, grazie ai due filoni KIDS e JUNIOR, parte dalla scuola primaria per poi procedere nella scuola secondaria di I grado. Alle oltre 10.400 scuole che hanno partecipato al progetto nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 è stato proposto il Contest abbinato alla campagna informativa “AttiviAMOci”, dedicata alla corretta alimentazione, coinvolgendo gli alunni in un percorso motivante e virtuoso, volto ad apprendere le corrette abitudini del mangiare sano, ad apprezzare cibi buoni e nutrienti “…per diventare campioni di benessere!”. Per illustrare l’iniziativa, il Coordinatore Regionale di Sport e Salute presenta alcune schede (ambito alimentare) messe a disposizione delle classi che hanno partecipato al Contest e alcuni video realizzati dagli alunni e dai loro insegnanti che hanno recepito l’opportunità offerta dal percorso educativo proposto. La manifestazione vede anche la partecipazione del Presidente dott. Emilio Germano dell’Ordine dei TECNOLOGI ALIMENTARI quali esperti della qualità, della sicurezza e della sostenibilità del sistema agro-alimentare che esprimono plauso sull’iniziativa e confermano l’importanza di garantire la preparazione e la produzione di pane fresco quotidiano realizzato in compliance per un prodotto sicuro, salubre e genuino. Attraverso la diffusione e lo sviluppo nelle imprese della Cultura della Sicurezza Alimentare e Valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, il tecnologo alimentare si inserisce nelle diverse filiere produttive per assumere, tra l’altro, la responsabilità nella conduzione e nel controllo dei processi di trasformazione panificatoria, nella progettazione di nuovi alimenti innovativi e funzionali e nonché nell’analisi degli aspetti economici e ambientali. Per migliorare l’informazione e la consapevolezza all’acquisto del pane fresco – risulta fondamentale aggiornare la normativa nazionale del settore della panificazione affinché le informazioni diventino più efficaci e veritiere consentendo alle imprese di aumentare e di valorizzare le peculiarità delle loro attività e dei loro prodotti.