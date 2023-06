“Accummincià d’ ‘o capo” é il nuovo singolo di Mariano Caiano, già vocalist e front man dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore

Oggi l’artista è protagonista di NOI (Nuova Orchestra Italiana), esibitasi nel 2022 a Venafro, e spesso ospite de “La Zanzarita”, band dell’Orchestra Italiana di Arbore

Quando si ha la musica “dentro” è bello, coinvolgente, positivo e tale da spingere sempre a nuove performance. Così per presentare”Accummincià d’ ’o capo” il nuovo singolo di Mariano Caiano, già vocalist e front man dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore ed attualmente componente di NOI, la Nuova Orchestra Italiana, e spesso ospite de “La Zanzarita”, apprezzata cover della band di Arbore appena esibitasi tra gli applausi nel Campobassano. Dell’attivissimo artista meridionale ecco stralci di quanto scrive Grazia Guarino: “Il cantautore partenopeo Mariano Caiano torna sulla scena musicale col nuovo singolo “Annummincià d’ ‘o capo”. Il brano fortemente autobiografico è stato scritto in un momento di introspezione in cui l’artista rivede il suo presente e si propone di proiettarsi in un futuro ampiamente positivo. Il brano vede la partecipazione di Roberto Gragnaniello al contrabbasso, di Rosario Jermano alla batteria ed Elisabetta Serio al piano acustico, tutti e tre per anni al fianco di Pino Daniele, ed altri ancora. Mariano Caiano nasce artisticamente come percussionista. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi artisti. Dal 2001 è una delle voci soliste dell’Orchestra Italiana di Arbore, oggi rinomata N.O.I. Dopo esperienze in giro per il mondo, intraprende la carriera solista, battezzando in maniera originale questo suo genere musicale con il nome di “Partenoworld”, “auspicando -è Caiano stesso a parlare- che un domani possa rappresentare una vera e propria corrente artistica, aperta a tutti coloro che vorranno esprimersi tra l’antica tradizione della canzone partenopea e la modernità di una Napoli sempre più aperta alle culture ed alle soronità di altri popoli”. I precedenti di Mariano Caiano : nel 2017 ha pubblicato “Stamm accussì” da cui è stato tratto il video “Mama Cuba” che ha totalizzato oltre 221.600 visualizzazioni, quindi nel 2018 i due singoli “ Ricciulè” e “A tumbulella”, anch’essi autoprodotti. In bocca al lupo, e con l’auspicio che l’animale crepi (!), al volitivo e dinamico artista partenopeo, apprezzato con NOI alle festività patronali venafrane del 2022.