Si è insediato a Campobasso il nuovo Prefetto nominato a inizio dal governo Draghi. Francesco Antonio Cappetta, nato a Trani il 1 luglio 1955, ha già prestato il suo servizio a Matera, Foggia, Siracusa e Bari. Ma è stato anche Commissario straordinario in numerosi Comuni fino ad approdare, nel 2018, alla Prefettura di Benevento.

Il dottor Cappetta nell’assumere le sue funzioni, ha voluto salutare non solo le autorità (civili, militari e religiose) ma anche tutti i cittadini molisani con una lettera aperta ponendo in primo piano un pensiero a quanto hanno perso i propri cari a causa del Covid.