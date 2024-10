di T.A.

“Da Dogali a Addis Abeba”, ultimo libro di Massimo Vitale, in presentazione ad Oratino

Rai 3 Molise continua ad essere fucina di autori e scrittori. Non che altre sigle non lo siano, ma la sede regionale dell’emittente pubblica radiotelevisiva prosegue nel fregiarsi di firme di tutto rilievo che hanno lavorato o continuano a farlo al suo interno. L’ennesima in ordine di tempo è quella di MASSIMO VITALE, che ha appena dato alle stampe “ DA DOGALI A ADDIS ABEBA ”, focus editoriale di REGIA EDIZIONI CAMPOBASSO sui combattenti molisani nelle guerre d’Africa. In effetti col nuovo testo Massimo Vitale ribadisce la propria naturale inclinazione per testi di natura storica, ed in particolare per vicende e personaggi molisani che hanno fatto la storia. Il testo verrà presentato sabato 12 ottobre, h 17, all’auditorium comunale di Oratino, presenti Luca Fatica, Loredana Latessa, l’autore Massimo Vitale, Antonio Salvatore ed Antonio Fatica. L’appuntamento è promosso dall’associazione culturale Giovannitti in collaborazione con Odg Molise che erogherà due crediti formativi ai partecipanti e col patrocinio del Comune di Oratino.