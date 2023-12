di T.A.

MA I CATTOLICI PREDILIGONO QUELLO TRADIZIONALE CON BAMBINELLO E PASTORI

Il Presepe di cultura, storia e tradizione cattolica nelle case di tanti ? Sono bellissimi, tutti particolari e tali da farsi ammirare, rimandando appunto alla fede cattolica. E ’quanto sin qui avvenuto quasi dappertutto nelle abitazioni degli italiani e dei cattolici ovunque nel mondo. Quest’anno però è apparso altro … , che tanto ha sconcertato ! Ha girato infatti sul web, e ai cattolici di ogni angolo della Terra la novità non ha fatto per nulla sorridere preoccupando anzi non poco, il cosiddetto presepe “inclusivo e laico”, consistente in un capanno di legno spoglio di tutto e senza alcun personaggio, animale ect. all’interno ! Per dare l’idea di quanto in atto, ecco cosa si legge al riguardo : “Il nuovo presepe, più inclusivo e laico. Non contiene animali per evitare accuse di maltrattamenti (!). Non contiene Maria, perché propone l’immagine di una donna prona al patriarcato (Incredibile !). Quella del falegname Giuseppe non c’è più, perché il sindacato non ne autorizza l’uso (Da non credere(!). Gesù Bambino é stato rimosso perché non ha ancora scelto il suo sesso, se sarà maschio, femmina o qualcos’altro (Deriva autentica !). Non contiene più i Magi, perché potrebbero essere migranti e uno di loro è nero, discriminazione razziale xenofoba (Semplicemente assurdo !). Non contiene una stella cometa per ridurre l’impatto ambientale e l’inquinamento luminoso (Inutile commentare !). Inoltre non contiene più un angelo per non offendere gli atei, i musulmani e le altre credenze religiose (E il rispetto per i cattolici ?). Infine abbiamo (Chi, di grazia ?) eliminato la paglia, a causa del rischio di incendio, perché non conforme alla norma europea 69/2023/CZ (Addirittura ?!?). E’ rimasta solo la capanna, realizzata in legno riciclato proveniente da foreste conformi agli standard ambientali ISO, alta esattamente 2,70 m., il minimo per ottenere l’agibilità”. Un commento di parte cattolica : “C’è da piangere ! Gesù, Figlio di Dio, è venuto per niente. Se c’è un cuore, e ci sono tanti cuori che lo attendono, si continuerà a fare il nostro Bel Presepe della Cristianità !”. Tornando al presepe “inclusivo e laico” di cui all’inizio, è tutto uno scherzo di qualche buontempone sul web ? C’è da augurarselo ! Viceversa, non resta che preoccuparsi di brutto !