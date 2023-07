CAMBIAMO I POSSIBILI SCENARI NELLA FUTURA GIUNTA MOLISANA

QUESTO DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E LO SPOSTAMENTO DI UN SEGGIO NEL CENTRODESTRA TOLTO A “NOI MODERATI” ED ASSEGNATO A FDI

Possibili novità sostanziali nella futura nuova giunta regionale del Molise. Ieri infatti la Corte d’Appello di Campobasso ha proclamato ufficialmente gli eletti -14 per il centrodestra e 7 per il centrosinistra- dando così il via libera per il nuovo quinquennio amministrativo regionale che dovrebbe partire il prossimo 24 luglio con la prima riunione d’insediamento della nuova assemblea amministrativa molisana. Da tale proclamazione, di cui si riporta in altro articolo di questa testata, è venuta fuori la novità sostanziale : ossia un seggio in meno a “Noi Moderati”, che resta con un solo eletto, ed un seggio in più a Fratelli d’Italia che sale così a cinque consiglieri. Questa la nuova mappa ufficiale e definitiva del nuovo Consiglio Regionale del Molise per il prossimo quinquennio : CENTRODESTRA – Roberti (Presidente)- Fratelli d’Italia con Salvatore Micome, Quintino Pallante, Michele Iorio, Aida Romagnuolo e D’Egidio Armandino ; Forza Italia con Roberto Di Baggio, Nicola Cavaliere e Andrea Di Lucente ; Il Molise che vogliamo con Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti ; Popolari per l’Italia con Vincenzo Niro ; Noi Moderati con Fabio Cofelice e Lega con Massimo Sabusco. CENTROSINISTRA –Gravina – Partito democratico con Micaela Fanelli,Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore ; M5S con Andrea Greco e Angelo Primiani e Costruire Democrazia con Massimo Romano. I futuri cinque assessori regionali stanti i nuovi numeri e le diverse attribuzioni? Resta difficile dirlo, anche se la fetta maggiore nell’esecutivo dovrebbe comunque spettare a Fratelli d’Italia e Forza Italia, le componenti coi seggi più consistenti, seguiti da Il Molise che vogliamo. Gira comunque voce, dal che l’incertezza sul tutto, di possibili assessori esterni. Come pure resta al momento nell’incertezza l’attribuzione della Presidenza del Consiglio sempre nell’ambito del centrodestra. Nei prossimi giorni comunque qualcosa in più si potrebbe apprendere. Intanto il Molise è pronto per essere amministrato dai suoi nuovi 21 amministratori centrali, in rappresentanza di tutte le aree territoriali del Molise meno che dell’ area venafrana in particolare, rimasta senza eletti e rappresentanti dopo il voto regionale ultimo.