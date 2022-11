Con la promozione in Serie B dell’Fc Südtirol gli ultras della “Gradinata Nord Bolzano” sono tornati a chiedere di cambiare nome alla squadra di calcio. I tifosi hanno trovato l’appoggio di Fratelli d’Italia: “La società usa il calcio per imporre un marchio monolingue voluto dalla politica si torni con il nome bilingue”

BOLZANO. “Il nome Südtirol non ci rappresenta”, è questa la protesta portata avanti da un gruppo di ultras della squadra altoatesina che si è appena conquistata sul campo la promozione in Serie B. I tifosi in questione sono quelli che si riuniscono sotto il nome di “Gradinata Nord Bolzano”, un sodalizio formato da due gruppi distinti: gli “Eagles Supporters Bolzano”, nati nel 2013, e gli “Ultras Centurie”, presenti all’inizio degli anni Duemila e recentemente tornati a occupare gli spalti dello stadio Druso.

“Per noi – si leggeva in un vecchio comunicato del gruppo degli Eagles – dal 1995 esiste solamente Fc Alto Adige. La denominazione Südtirol è una denominazione che non ci rappresenta come bolzanini e che non rappresenta i madrelingua italiana del territorio altoatesino”. Anche per questo i gadget, merchandising e striscioni collegati a questo gruppo fanno riferimento esclusivamente “all’Alto” e mai al Südtirol.

Per comprendere meglio la vicenda però è necessario fare un passo indietro e ripercorrere il cammino della squadra, fin dalla sua fondazione. Era il 1995 quando un gruppo di imprenditori, dopo il fallimento delle trattative per acquistare l’Ac Bolzano, decise di rilevare l’Sv Milland, una piccola società di Bressanone. Lo scopo era quello di fondare una squadra di calcio che potesse affermarsi a livello regionale. Così nacque l’Fc Südtirol-Alto Adige che adottò fin da subito i colori della Provincia e della città di Bolzano: il bianco e il rosso che troneggiavano anche sulla bandiera del Tirolo storico.

Una squadra, si legge sul sito ufficiale, che “non rappresenta una singola città, bensì fa da ambasciatore per un’intera provincia”, e che vuole essere “un modello di integrazione per i tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige. Lo stadio è un punto d’incontro per tifosi di madrelingua italiana, tedesca e ladina e l’obiettivo è uno solo: incitare la propria squadra”.

Infatti, con la promozione fra i professionisti della Serie C, arrivata nel 2000, la squadra si trasferisce da Bressanone a Bolzano trovando casa allo stadio Druso, l’unico impianto adeguato agli standard della nuova categoria. Non solo, perché nel capoluogo sarà aperta una nuova sede della società mentre la squadra inizierà progressivamente a essere riconosciuta sui tabellini ufficiali semplicemente come Fc Südtirol. Una decisione che fece scoppiare non poche polemiche cavalcate soprattutto negli ambienti di Destra in chiave identitaria. Com’è noto l’Alto Adige, vittima di un’italianizzazione forzata portata avanti durante la dittatura fascista, anche nella seconda metà del ‘900 venne attraversato da forti tensioni etniche. Alcune testate giornalistiche, fino a pochi anni fa, rifiutavano la nuova denominazione continuando a riferirsi alla squadra come Fc Alto Adige.

A rinfocolare le polemiche arrivò la decisione da parte della società di presentare un nuovo logo in vista della stagione 2016/17. Accanto ai colori biancorossi, nella parte superiore dello stemma, è stata inserita la dicitura Fc Südtirol, mentre nella parte sottostante trova spazio il nome bilingue della città: Bolzano-Bozen. Un modo, venne spiegato, per rimarcare il legame con il capoluogo e l’intera provincia.