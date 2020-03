La proposta che fa scalpore arriva dalla direzione del Neuromed. L’Istituto privato convenzionato di Pozzilli, prone la riapertura dell’ospedale Vietri di Larino per due mesi, utilizzando risorse proprie. Distaccando su Larino il proprio personale medico, specialistico, infermieristico, personale Oss e fornendo tutte le attrezzature necessarie a costo zero per la Regione, allo scopo di creare un centro Covid. L’offerta è al vaglio di Toma e Florenzano.