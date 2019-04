Al Neuromed un momento di raccoglimento e di preghiera insieme a San Pio. Lunedì, 29 aprile, alle ore 9.30 l’Istituto accoglierà il Saio delle Stimmate del Santo da Pietrelcina.

La veste che Padre Pio indossò il 20 settembre del 1918, giorno in cui il Frate ricevette le stimmate, sarà portata nelle corsie dell’ospedale dell’I.R.C.C.S. di Pozzilli. Subito dopo, alle ore 10.30, il Vescovo di Isernia-Venafro S.E. Monsignor Camillo Cibotti celebrerà la Santa Messa per i degenti, il personale e per tutti coloro che vorranno prendervi parte.