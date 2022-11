A Venafro il simpaticissimo 79enne Fernando “Fremmete” Di Raffaele, tifoso storico del Napoli, veste d’azzurro se stesso ed il proprio cane andando in giro a raccogliere sorrisi, consensi e tanta simpatia

Tifosi azzurri del Napoli in festa, e nei modi più disparati, per il momento/si del “ciuccio” calcistico. In effetti il Napoli al momento sta letteralmente volando svettando in solitudine in testa alla serie A di calcio, che guida con sei lunghezze di vantaggio sul Milan che è secondo in classifica, e i suoi tifosi danno vita ad iniziative e momenti particolari ed assai simpatici per festeggiare il primato solitario della squadra partenopea. Anche a Venafro ci sono divertenti esempi di tal fatta, come nel caso del tifoso storico del “ciuccio” campano, Fernando “Fremmete” Di Raffaele, 79enne che all’indomani dell’ennesima vittoria della squadra di De Laurentis si è vestito d’azzurro di tutto punto ed ha raggiunto le strade del centro cittadino per la gioia dei tifosi venafrani del Napoli. “Siamo primi meritatamente e mi piace esternare pubblicamente la mia passione calcistica”, le convinte affermazioni dell’uomo salutate dai soddisfatti sorrisi di tant’altri tifosi del Napoli in strada. Da solo Fernando “Fremmete” in siffatte colorate perfomance di passione calcistica ? Assolutamente no ! “Mi piace vestire con sciarpa azzurra il mio cane -aggiunge con un sorriso il nostro- ed andare in giro per festeggiare il primato del Napoli. Mi diverto, l’animale accetta volentieri la sciarpa azzurra al collo e il sorriso di chi incontro mi ripaga di tutto. Perciò Forza Napoli che è l’anno buono !”.