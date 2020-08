Abbiamo ricevuto tante foto (286) scattate da diversi e tanti partecipanti: dietro ai clic si capisce che si nascondono possessori di macchine reflex o compatte oppure smartphone che hanno catturato delle vere e proprie istantanee letta con gli occhi diversi.

Tutti, in ogni caso, hanno avuto uno sguardo diverso in quel momento, un occhio che non si è lasciato distrarre dai mille dettagli che ci circondano quotidianamente, ma che ha colto un momento significativo, capace di trasmettere valori positivi, di vicinanza, amore, tutela del territorio, ma gli scatti di quest’anno sono davvero particolari perché sono stati realizzati durante il lockdown. Grazie ai tanti che hanno partecipato.

La giuria del concorso riunitasi più volte nella sede di Ambiente Basso Molise, dopo un attento esame comparato del materiale ricevuto, ha deciso di assegnare i seguenti premi:

sezione PAESAGGI

1° CLASSIFICATO – LUNA – BARONE SIMONA

PREMIO SPECIALE GIURIA– PAESAGGIO – DE SANTIS NICOLA

Sezione ANIMALI

1° CLASSIFICATO – GATTI – SCARDOCCHIA ANTONIO

PREMIO SPECIALE GIURIA – ATTENTI A QUEI DUE – EMILIANA STICCA

Sezione LIBERA

1° CLASSIFICATO – UGGIOSA FOSCHIA – COMUNITA’ MINORI BOIANO

PREMIO SPECIALE GIURIA – AD MAIORA MISTERI – GIANGIACOMO GIOVANNINO

I vincitori hanno ricevuto una targa ricordo ed un poster 50×70 o pannello 30×40 della foto assegnataria del premio.

La cerimonia di premiazione si è svolta SABATO 22 AGOSTO 2020 ALLE ORE 18:00 presso il Centro di Educazione Ambientale “ Le Fantine” di Campomarino (CB).

Il Presidente della giuria Barbara Morena ha dichiarato: “la valutazione della giuria si è basata sulle emozioni che le stesse ci hanno trasmesso, valutarle tecnicamente non era possibile in quanto una parte erano scattate con reflex una parte con compatte e la maggior parte con cellulare, si può ben capire la differenza qualitativa. Noi membri della giuria non abbiamo voluto sapere i nomi dei partecipanti onde evitare preferenze di valutazione, li abbiamo conosciuti solo in occasione di questa premiazione.

Per via del Covid19 è stato impossibile riunirci ed abbiamo svolto un lavoro non facile e si è operato a mezzo email. Su talune foto la nostra valutazione è stata unanime, complimenti a tutti i partecipanti. Lodevole è l’attività svolta da Ambiente Basso Molise che ringrazio per avermi voluta a capo di questa commissione e per la bellissima esperienza che mi auguro di ripetere, Inoltre complimenti di vero cuore per questo posto incantato che sembra davvero un bosco delle fiabe”.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del comune di Campomarino ed il contributo della Italiangas di Termoli.