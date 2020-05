La giornata di oggi, martedì 19 maggio, si chiude con zero contagi. Una buona notizia che, però, non deve farci abbassare la guardia proprio ora che iniziamo ad affrontare la ripartenza. I tamponi processati sono 11517 di cui 11095 negativi. Sono 9 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del ‘Cardarelli’ di Campobasso e due in terapia intensiva. Da segnalare anche 10 persone guarite. Il numero delle vittime è 22.