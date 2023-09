di T.A.

Lunedì 11 settembre alle 19:10 è venuto a mancare il Maestro Ferdinando Raucci.

Già Direttore musicale della Princeton Youth Orchestra, Direttore artistico dell’Orchestra Regionale del Molise, fu anche assistente Direttore dell’American Symphony di New York, Direttore dell’Opera International di Princeton e Direttore principale ospite della Trenton Symphony. Ha diretto in Polonia, Russia, Ungheria, Italia, Romania, Bulgaria e Stati Uniti d’America.

Nel campo operistico ha assistito il Maestro Barbacini nel Don Carlo di Verdi con l’Opera di Philadelphia e ha inaugurato il Festival estivo dell’Opera New Jersy con la Traviata. Ha assistito il Maestro Gatti con la Boston Symphony, la Dresden StaatsKapelle e la Philadelphia Orchestra. Si è diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Campobasso, in direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Venezia e negli USA con un Master in direzione d’orchestra presso la Harrt School of Music CT, con menzione speciale. Il lavoro e il talento di Raucci sono stati riconosciuti da colleghi autorevoli come Zubin Metha “Raucci è un giovane e promettente direttore d’orchestra dal talento innato”.

Lascia una profonda ferita nel mondo culturale molisano ed internazionale.