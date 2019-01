Da sabato 26 e fino a lunedì 28 gennaio 2019 il Molise ospita il quarto polo formativo centro sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per unità cinofile da ricerca di superficie e in macerie.

Durante questo evento tredici unità cinofile provenienti da Calabria, Basilicata, Veneto, Abruzzo, Lazio e Lombardia sono impegnate, con i relativi conduttori, in attività di formazione e verifica presso il campo macerie del Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Campochiaro. Sono presenti a queste giornate due istruttori della Scuola Nazionale Unità Cinofile del CNSAS.

Lo scopo di tale polo formativo è quello di addestrare unità cinofile per l’attività di ricerca persone disperse in macerie e per ricerca di superficie, da utilizzare in tutti quegli eventi di soccorso a persone, in cui l’impiego di queste risorse ricopre un ruolo essenziale per ottimizzare tempistiche ed esito degli interventi, in particolar modo alla luce degli eventi calamitosi che hanno interessato il centro Italia negli ultimi anni.

Inoltre, eventi di questo tipo rappresentano uno strumento necessario a potenziare ulteriormente le capacità operative del CNSAS in ogni ambito di intervento in cui è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali. In questi tre giorni l’attività svolta ha previsto anche esercitazioni di ricerca in ambiente, nelle zone boschive e montuose dell’Area matesina.