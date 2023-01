Di contro c’è il marchio automobilistico DR di Macchia d’Isernia sulle magliette di Verona e Sampdoria

“Povero e piccolo” Molise ! La penultima, per estensione e consistenza, regione d’Itala -la nostra appunto- deve fronteggiare suo malgrado altro proprio primato negativo a livello nazionale. Non ha infatti il Molise alcun giocatore che attualmente calchi i rettangoli di gioco della serie A di calcio ! L’unico giocatore professionista molisano è oggi il termolese Antenucci, peraltro bravissimo ed assai apprezzato, che veste attualmente la casacca biancorossa del Bari, capoluogo pugliese militante in B e con lusinghieri risultati, tanto che in molti in Puglie “vedono” l’auspicabile promozione in A.

Al momento però niente serie A per il Molise ! Ragion per cui, e sperando in tempi … “migliori”, tocca arrangiarsi diversamente.

Ad esempio ricordando l’ottimo fisioterapista isernino Esposito, per anni componente del team medico/fisioterapico azzurro dell’allora allenatore dell’Italia Enzo Bearzot, nonché il venafrano Nicandro Vizoco, in passato componente del team tecnico di mister Di Francesco ai tempi di Roma, Verona ed altre compagini di A. Venendo all’attualità, si segnala comunque che alla fin fine il Molise va ugualmente oggi in campo in serie A, ma non con proprio uomini e giocatori, bensì col marchio della nota casa automobilistica di Macchia d’Isernia, la DR, acronimo che sta per DI RISIO, il fondatore decenni addietro del marchio e della stessa azienda di motori ed autovetture.

Infatti DR attualmente compare su magliette, casacche e divise di due squadre calcistiche della massima serie nazionale di A, la Sampdoria ed il Verona, ragion per cui seppure sotto altra veste ecco che il “povero e piccolo” Molise la sua apparizione nel calcio che conta la fa ! Sarebbero preferibili, pare di sentire molti, presenze agonistiche umane in serie A dal Molise ? Concordiamo certamente, ma tocca pazientare e sperare …