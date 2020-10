“Tre le regioni premiate nella quinta edizione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle regioni italiane, c’è anche il Molise. La nostra regione ha infatti ottenuto il più alto Covid Safety Index, indicatore che misura la percezione dei viaggiatori relativamente alle misure anti-coronavirus adottate da hotel, ristoranti e attrazioni. Un bel riconoscimento per il lavoro fin qui svolto nel far rispettare le normative tutelando al contempo i nostri lavoratori“. Così scrive Toma sul suo profilo Facebook.

Il governatore Toma gongola per i risultati ottenuti dal Molise, ma attenzione ad autoincensarsi. Il rischio di rimanere scottati è dietro l’angolo. I contagi in regione continuano a crescere con una certa costanza e, va ricordato al governatore, che non abbiamo ancora un centro Covid operativo. Scelta ricaduta sul ‘Cardarelli’ di Campobasso, unico hub regionale, peccato che dovrebbe essere pronto per gennaio, almeno secondo le previsioni del presidente della Regione.