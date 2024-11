di T.A.

ROBERTO RIVELLINO, EX GIOCATORE DEL CRUZEIRO E DELLA NAZIONALE BRASILIANA ED OGGI 78ENNE, IN MOLISE A RITROVARE I PARENTI A MACCHIAGODENA.

A volte tornano. E’ proprio il caso di dirlo relativamente al ritorno in Molise, esattamente a Macchiagodena dove vivono i parenti, di Roberto Rivellino, oggi 78enne, talento calcistico autentico in gioventù ed ex giocatore del Cruzeiro e della nazionale brasiliana. Rivellino, si ricorda,si alternava tra centrocampo ed attacco e le sue veloci serpentine facevano letteralmente impazzire i giocatori avversari. Una volta ritiratosi dal calcio data l’età, è rimasto a vivere nella sua terra di origine, il Brasile, senza però dimenticare i propri parenti in Italia. E così, salito in aereo, è arrivato a Macchiagodena per salutarli ed abbracciarli, ricevendo bellissima analoga accoglienza. Oggi Roberto Rivellino è uomo avanti negli anni ma ha conservato la simpatia di sempre confermandolo nella sua Macchiagodena, dove in tanti lo hanno salutato ed abbracciato con vero piacere.